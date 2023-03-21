Убийца вырезал сердце женщины и избежал смертной казни

FOX 25: убийца, накормивший семью сердцем своей жертвы, проведет остаток жизни в тюрьме

Вынесен приговор убийце, который вырезал женщине сердце и накормил им свою семью. Как сообщает FOX 25, мужчина избежал смертной казни, но проведет остаток жизни за решеткой.

Лоуренс Пол Андерсон из Оклахомы признал себя виновным в убийстве 41-летней Андреи Линн Бланкеншип, а также своего 67-летнего дяди Леона Пая и его четырехлетней внучки Кеос Йейтс. В ходе нападения на Пая была ранена и тетя Андерсона, но она выжила. 66-летняя Делзи Пай оказалась его единственной жертвой и свидетельницей преступлений, которая осталась в живых.

Андерсон совершил все убийства в феврале 2021 года после того, как вышел из тюрьмы, где отбывал 20-летний срок за хранение и распространение наркотиков. Его ошибочно рекомендовали к досрочному освобождению.

Согласно отчету полиции, Андерсон ворвался в дом Блакеншип и заколол женщину ножом. Затем он вырезал у нее из груди сердце, принес его в дом Паев, потушил с картофелем и попытался угостить им родственников. После этого он напал на Паев. Арест произошел в день убийств.

Позже Андерсон утверждал, что пытался накормить родственников человеческим сердцем, чтобы «освободить демонов».

Прокурор Джейсон Хикс первоначально намеревался добиваться для Андерсона смертной казни, но отказался от этого плана по просьбе родственников жертв, которые не хотели выслушивать подробности убийств в зале суда.

Ранее сообщалось об убийце из США, который избежал смертной казни после того, как вырезал сердца двоим детям. В ожидании приговора преступник выдавил себе оба глаза и съел один из них, в связи с чем у правоохранителей появились сомнения в его вменяемости.