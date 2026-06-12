Читатели японского Yahoo News предрекли коллапс без сотрудничества с Россией

Жители Японии начали активно обсуждать продление разрешения со стороны Вашингтона на операции, связанные с морской транспортировкой нефти с «Сахалина-2» в Страну восходящего солнца. О пользе союза с Россией порассуждали читатели Yahoo News Japan.

По мнению пользователя, Токио не обойтись без высококачественной продукции из России. В противном случае их страну ждет коллапс. Кроме того, комментаторы задались вопросом, по какой причине США считают, что они имеют право ограничивать торговлю Японии.

«Давайте уже наконец-то перестанем прогибаться под Соединенные Штаты. Пора взглянуть в глаза реальности и подружиться с нашими соседями», — подчеркнул другой юзер. Читатели написали, что если бы на Камчатском полуострове обнаружились газовые и водородные месторождения, то это могло бы в перспективе положить начало строительству подземных городов и разработке обширных залежей торфа и угля. По словам пользователей, этот факт мог бы сформировать новую сферу влияния, что помогло бы Японии отойти от западных стран, но пока это лишь только мечты.

Ранее стало известно, что в Токио почти договорились с Вашингтоном о продлении исключений на поставки российских энергоносителей. Речь зашла об импорте с проекта «Сахалин-2» сжиженного природного газа (СПГ).