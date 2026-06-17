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23:11, 17 июня 2026Путешествия

Вылетевший из Сочи самолет подал сигнал бедствия над Черным морем

Shot: Вылетевший из Сочи самолет подал сигнал бедствия над Черным морем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Пассажирский самолет подал сигнал бедствия в небе над Черным морем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Борт авиакомпании Smartavia совершал полет по маршруту СочиАрхангельск. По информации СМИ, пилот подал сигнал 7700 — международный универсальный код бедствия в гражданской авиации (например, отказ двигателя, пожар на борту или медицинская помощь пассажиру).

На несколько минут самолет пропадал с радаров. Сейчас, по данным сервиса Flightradar24, борт движется в сторону аэропорта вылета.

Точной информации о произошедшем пока нет. Предварительно, в самолете 189 человек.

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