Дмитриев: Москва ждет делегацию США с визитом в ближайшее время

Делегацию из Соединенных Штатов можно ждать в Москве уже в ближайшее время. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, видео с его высказыванием размещено в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Ждем в ближайшее время, о датах объявит администрация президента», — отметил он, отвечая на вопрос корреспондента. По словам Дмитриева, диалог между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом продолжается, этот факт приводит Европу «в бешенство».

Тем временем европейцы и их британские партнеры прикладывают титанические усилия, чтобы разорвать прямое взаимодействие между Москвой и Вашингтоном, указал глава РФПИ. Как считает Дмитриев, у европейских политиков сложилась привычка влиять на президента США, как это было в период президентства Джо Байдена.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков ответил на вопрос о том, обсуждали ли Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора возможность организации встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в США.