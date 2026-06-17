Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
22:47, 17 июня 2026Спорт

Россиянин проиграл 700 тысяч рублей на матче Португалия — ДР Конго

Россиянин поставил, что Португалия забьет минимум два мяча ДР Конго, и проиграл 700 тысяч
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россиянин проиграл 700 тысяч рублей на матче Португалия — ДР Конго. Об этом сообщает Betonmobile.

Он поставил экспресс на то, что португальцы забьют как минимум два гола в ворота ДР Конго, а также что в матче Англия — Хорватия команды забьют более одного мяча. Так как сборная Португалии в своем матче сыграла со счетом 1:1, ставка оказалась проигранной.

Суммарный коэффициент экспресса составил 2,00. Россиянин мог выиграть 1 400 000 рублей.

Ранее букмекеры назвали фаворита на звание лучшего игрока чемпионата мира. Им является нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о необходимости соглашения с Россией

    Скрытые сигналы Трампа Зеленскому на встрече лидеров G7 расшифровали

    Петербуржец протаранил кофейную лавку

    В России заявили о превращении Украины в монстра

    Трамп снова высказался о санкциях против России

    Россиянин проиграл 700 тысяч рублей на матче Португалия — ДР Конго

    Раскрыта тактика ВСУ по сжиганию домов мирных жителей

    Дмитриев заявил о скором визите делегации США в Россию

    Принц Гарри и Меган Маркл в июле вернутся в Великобританию

    На Украине усомнились в «слезах Зеленского»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok