Россиянин поставил, что Португалия забьет минимум два мяча ДР Конго, и проиграл 700 тысяч

Россиянин проиграл 700 тысяч рублей на матче Португалия — ДР Конго. Об этом сообщает Betonmobile.

Он поставил экспресс на то, что португальцы забьют как минимум два гола в ворота ДР Конго, а также что в матче Англия — Хорватия команды забьют более одного мяча. Так как сборная Португалии в своем матче сыграла со счетом 1:1, ставка оказалась проигранной.

Суммарный коэффициент экспресса составил 2,00. Россиянин мог выиграть 1 400 000 рублей.

Ранее букмекеры назвали фаворита на звание лучшего игрока чемпионата мира. Им является нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе.