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19:18, 17 июня 2026Спорт

Назван фаворит на звание лучшего игрока ЧМ-2026

Букмекеры считают французского форварда Мбаппе фаворитом на звание лучшего игрока ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Назван фаворит на звание лучшего игрока ЧМ-2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры считают французского форварда Киллиана Мбаппе фаворитом на звание лучшего игрока ЧМ-2026. Поставить на 27-летнего нападающего можно с коэффициентом 6,50.

Также в тройку наиболее вероятных претендентов на титул лучшего футболиста турнира входят аргентинец Лионель Месси и француз Майкл Олисе. Сделать ставки на них можно с коэффициентами 7,00 и 8,00 соответственно.

Мбаппе оформил дубль в первом матче сборной Франции на турнире с Сенегалом, в котором «трехцветные» победили со счетом 3:1. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром в истории французской национальной команды, в его активе 58 голов в 99 матчах.

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