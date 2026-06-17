Киллиан Мбаппе забил два гола Сенегалу и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Нападающий Киллиан Мбаппе стал самым результативным футболистом в истории сборной Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард забил два гола в ворота сборной Сенегала в первом матче французов на ЧМ-2026. Теперь на его счету 58 мячей в 99 играх в составе «трехцветных». Он обогнал Оливье Жиру и стал лучшим бомбардиром в истории французской команды.

Также Мбаппе забил 13-й и 14-й мячи на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел Пеле и приблизился к рекордсмену мировых первенств, немцу Мирославу Клозе, на расстояние двух голов.

Сборная Франции с победы стартовала на чемпионате мира-2026. Она обыграла команду Сенегала со счетом 3:1.