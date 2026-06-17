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23:01, 17 июня 2026Мир

Скрытые сигналы Трампа Зеленскому на встрече лидеров G7 расшифровали

Панкратов: Трамп унизил Зеленского на встрече лидеров стран G7
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проигнорировал Владимира Зеленского на встрече лидеров стран G7 («Большой семерки»). Профайлер и политолог Руслан Панкратов в разговоре с aif.ru расшифровал скрытые сигналы американского президента.

Эксперт прокомментировал кадры со встречи, на которых Зеленский направляется к Трампу, однако тот отворачивается и начинает приветствовать других политиков. Зеленский остается стоять на месте в растерянности.

«Этот эпизод гораздо ближе к демонстративному "обнулению значимости" партнера, чем к простому бытовому недоразумению в толпе. (...) Он [Трамп] разрывает ожидаемую "траекторию сближения": идет по прямой, смотрит сквозь Зеленского, корпусом разворачивается на другую цель, оставляя минимум времени и расстояния, при которых рука автоматически подается вперед», — рассказал Панкратов.

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Не менее интересна и реакция Зеленского на отказ от рукопожатия, указал специалист. На кадрах Зеленский тянется рукой к Трампу, однако она повисает в воздухе. Затем он бросает взгляд на спину американского лидера в надежде удостовериться, что этот жест был всего лишь недоразумением.

«В этом случае смущение Зеленского — это скорее тщательно маскируемое раздражение и удар по самолюбию, чем простая человеческая неловкость. (...) Трамп решает здесь для себя сразу несколько задач: он не устраивает открытой демонстрации презрения, как в знаменитой перепалке в Овальном кабинете, но визуально опускает статус партнера», — пояснил эксперт, отметив, что случившееся стало ударом по политическому капиталу Зеленского. После конфликтных эпизодов с американским лидером ему «жизненно важно показывать хотя бы внешнюю нормализацию отношений».

Во вторник, 16 июня, Зеленский встретился с Трампом и лидерами других стран G7. На переговорах с главой Белого дома также присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

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