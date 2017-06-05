Белки украли флаги у ветерана ВВС США и свили из них гнездо

Белки похитили несколько миниатюрных американских флагов из двора частного дома ветерана ВВС США, пишет UPI. Мужчина был расстроен и озадачен пропажей, пока соседка не показала ему видео с проделками зверьков.

Как рассказала дочь бывшего военного Дженннифер Нортэм (Jennifer Northam), и у нее, и у отца отлегло от сердца, когда стало ясно, что кражу совершил не человек. «Мы не знали, что и думать, потому что только что переехали в этот район», — пояснила американка. Семья посмеялась над воришками.

По словам снявшей ролик соседки Дэвин Риверы-Дюк (Devin Rivera-Duque), в общей сложности белки утащили 10 флажков. Из них животные соорудили гнездо в ветках дерева.