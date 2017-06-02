Черепаха разбила автомобиль в Китае

В китайском городе Ганьчжоу, провинция Цзянси, упавшая с 26-го этажа черепаха разбила автомобиль. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает издание Daily Mail.

Автовладелец пожаловался в полицию, что неизвестный помял крышу и разбил заднее стекло его Toyota Camry. Прибывшие стражи порядка обнаружили рядом с автомобилем мертвую дальневосточную черепаху. Они предположили, что рептилия упала на машину из окна дома, возле которого была припаркована машина.

Полицейские стали проверять жителей верхних этажей и вскоре отыскали женщину, у которой пропала черепаха. Она рассказала, что купила ее накануне и оставила на кухне. По мнению хозяйки, рептилия могла выползти на балкон и выпасть через просвет в стеклянном бортике.

Владелец разбитого автомобиля потребовал возместить расходы на ремонт, но женщина отказалась платить. «Моей вины тут нет, — заявила она. — Я же не собиралась швырять эту черепаху. Она сама свалилась». Полицейские рекомендовали им разрешить спор путем установленных юридических процедур.

Длина панциря дальневосточной черепахи обычно не превышает 20-25 сантиметров, а вес — 4,5 килограмма. В Китае эти рептилии считаются деликатесом.

В январе сообщалось, что в американском штате Техас большая черепаха устроила пожар в доме соседа своего хозяина.