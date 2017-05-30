Совокупляющиеся на трассе верблюды образовали огромную пробку в ОАЭ

Верблюд и верблюдица, которые спаривались на автомагистрали между Дубаем и Рас-эль-Хаймой, стали причиной огромной пробки. Водители останавливались и снимали происходящее на камеры телефонов, сообщает во вторник, 30 мая, Daily Mail.

Животные расположились на трассе примерно в 40 километрах от Дубая. Автомобилисты наперебой сигналили, но громкие звуки не испугали их.

«Это одна из самых сумасшедших вещей, которые я когда-либо видел. Я прожил здесь два года, и это ненормально», — приводит издание слова одного из очевидцев. «У людей может сложиться определенное мнение о том, что такое арабские страны, но это все же редко встречается», — отметил другой. «Люди отчаянно давили на клаксоны, но как сдвинуть с места двух верблюдов?» — рассказал третий.

В ноябре 2016 года сообщалось примерно о 20 тысячах уток, которые образовали дорожный затор в Китае.