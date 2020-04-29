Белый медведь убил медведицу в российском зоопарке

Белая медведица по кличке Аврора погибла в зоопарке Ижевска во время конфликта с самцом Балу. Об этом сообщил директор красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань в Facebook.

Он написал, что несколько дней назад в зоопарке порадовались, что Аврора и Балу «обрели друг друга, полюбили», и надеялись на потомство. «Ведь для маленьких медвежат уже строят просторные вольеры в "Роевом ручье". Но внезапный конфликт перечеркнул наши надежды. Прости нас, мы хотели тебе только счастья. А осталась одна пустота», — заключил Горбань.

«Московский комсомолец» пишет, что Аврора решила показать свой характер, после чего самец взбесился и напал на нее. Сотрудники российского зоопарка попытались остановить Балу водой и усыпляющими выстрелами. Но когда медведь упал, самка была мертва.

ТАСС, в свою очередь, сообщает, что медведица приехала из Красноярска в Ижевск для создания пары с самцом, который попал в зоопарк из дикой природы. После появления потомства Аврора и медвежата должны были вернуться в «Роев ручей».

В беседе с агентством Горбань пояснил, что специалисты в недоумении из-за вспышки агрессии у Балу, который ранее уже общался с самками. «Белые медведи — это уникальные животные, и гибель каждого — большая трагедия. Мы будем думать вместе с коллегами, как исправить этот ущерб», — добавил директор парка.

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