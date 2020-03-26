Подсчет белых медведей в российской Арктике начнется летом

Авиаучет белого медведя начнется этим летом в российских прибрежных зонах от Ямала до Таймыра, сообщает пресс-служба Минприроды.

При организации авиаучетов будет использован успешный опыт подсчета морских млекопитающих Черного моря в 2019 году. Исследование проведут с использованием фото- и инфракрасной техники. Полеты в августе и сентябре будут совершаться на российских самолетах-амфибиях Ла-8 и Л-42 и с помощью дронов. Общая протяженность маршрута составит более десяти тысяч километров.

25 марта Росприроднадзор, международный экологический фонд «Чистые моря» и центр «Арктические инициативы» подписали соглашение о совместной работе по сохранению белого медведя в российской Арктике. На первом этапе предусмотрены оценка экологической остановки в регионе, проведение исследований береговой линии и тестовых учетов белого медведя и морских млекопитающих. Полученные данные помогут узнать масштабы угроз для зверя и разработать детальный план по его защите.

Российские экологи впервые подсчитают численность белых медведей. Исследовательская программа рассчитана на четыре года.

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