Белые медведи переселились на юг Арктики

Белые медведи в Арктике стали осваивать нетипичные для них территории и уходят на юг из-за таяния льда в арктических морях. Об этом сообщил директор Гыданского заповедника в Тюменской области Вячеслав Берлинский, передает ТАСС.

По его словам, ученые планируют исследовать ареал обитания животного параллельно с подсчетом их популяции. «Я думаю, что мы увидим, что он сам самостоятельно передвигается на юг все больше», — сказал Берлинский.

Заместитель директора Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН Илья Мордвинцев указал, что переселение медведей опасно для жителей северных населенных пунктов. Он напомнил, что с каждым годом звери все чаще приходят к людям на Новой Земле и в Ненецком округе.

Ранее Минприроды запустило четырехлетнюю программу по исследованию и определению численности белых медведей, о точном количестве которых до сих пор не известно. Подсчет пройдет в российской Арктике в 2024 году.

За последние годы арктические льды рекордно таяли. В 2005 году их площадь составляла 300 тысяч квадратных километров, в 2018-м — всего 200 тысяч.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!