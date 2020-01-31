В России собака спасла брошенного в лесу медвежонка

В России западносибирская лайка спасла новорожденного медвежонка. Об этом сообщает информационное агентство FlashNord со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

По словам Дрозденко, медведица бросила новорожденного детеныша в лесу Гатчинского района. Медвежонка нашла собака и попыталась уложить его рядом со своими щенками. Губернатор пояснил, что самке, которую назвали Машенькой, всего месяц.

«Передаем в Тверскую область в центр спасения медвежат-сирот, — сообщил Дрозденко в своем Instagram-аккаунте. — Малышку подрастят и отпустят на волю».

14 января стало известно, что в Лахденпохском районе Карелии спасли брошенных медведицей новорожденных детенышей. Спасатели прибыли на место и забрали медвежат, которым была неделя от роду. Оба новорожденных весили по 700 граммов.

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