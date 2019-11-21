Невозмутимая реакция мужчины на встречу с медведем восхитила пользователей сети

dailymail.co.uk

Житель канадской провинции Британская Колумбия обнаружил огромного медведя на заднем сиденье автомобиля своей матери. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мать позвонила Андресу Дину (Andres Dean) в среду, 20 ноября, в половину четвертого утра и сообщила, что в ее автомобиле сработала сигнализация. Сын пошел к машине посмотреть, что произошло. Он открыл багажник и увидел на заднем сиденье огромного медведя.

Встречу с медведем он снял на видео. На записи слышно, как Дин будничным тоном говорит: «О, это медведь в машине. Ну, это не очень хорошо». Мать Дина спросила: «Как он вообще попал в мою машину?» Дин предположил, что животное самостоятельно открыло дверь.

По всей видимости, медведь залез в машину в поисках еды. Он разгрыз ремни безопасности и серьезно повредил заднее сиденье. Дин подчеркнул, что в автомобиле не было пищи, и салон недавно пропылесосили.

Комментаторы оценили хладнокровие автора видео при встрече с животным. «Это самая спокойная реакция из возможных», — написал один из них.

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