Подстреленный медведь упал с дерева и покусал охотника

В американском штате Северная Каролина медведь напал на подстрелившего его охотника. Об этом сообщает сайт WRAL.

В субботу, 2 ноября, двое охотников увидели на дереве медведя. Один из них выстрелил в зверя. В результате 159-килограммовый медведь упал на землю и начал кусать охотника.

Вместе с мужчиной хищник скатился с небольшого утеса, а затем скрылся. Охотник был госпитализирован с различными травмами в больницу города Эшвилл.

На следующий день сотрудники Комиссии по природным ресурсам штата Северная Каролина обнаружили медведя мертвым. Его отвезли в лабораторию для проведения теста на бешенство.

Ранее в ноябре сообщалось, что на горном перевале Чилкут, расположенном на границе между США и Канадой, турист сразился с бурым медведем. Хотя у мужчины был защитный спрей против медведей, ему не удалось вовремя пустить его в ход.

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