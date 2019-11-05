Из жизни
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Путин взялся за проблемы учителей
Принц Гарри пересел в эконом-класс из-за скандала с Меган Маркл
Названы города России с самыми плохими дорогами
Кадыров призвал накачать Чечню деньгами
Российский боец UFC Волков рассказал о поддержке от американцев
На российского священника завели дело об угрозе убийством жене
Пьяный московский таксист протаранил припаркованные автомобили
В Дагестане ответили на данные о неэффективности вложенных в Кавказ миллиардов
В квартире россиянки сняли батареи и заставили платить за отопление
Новая любовь Киану Ривза осчастливила его фанатов
Новости партнеров

Подстреленный медведь упал с дерева и покусал охотника

Перейти в «Мою Ленту»

В американском штате Северная Каролина медведь напал на подстрелившего его охотника. Об этом сообщает сайт WRAL.

В субботу, 2 ноября, двое охотников увидели на дереве медведя. Один из них выстрелил в зверя. В результате 159-килограммовый медведь упал на землю и начал кусать охотника.

Вместе с мужчиной хищник скатился с небольшого утеса, а затем скрылся. Охотник был госпитализирован с различными травмами в больницу города Эшвилл.

На следующий день сотрудники Комиссии по природным ресурсам штата Северная Каролина обнаружили медведя мертвым. Его отвезли в лабораторию для проведения теста на бешенство.

Ранее в ноябре сообщалось, что на горном перевале Чилкут, расположенном на границе между США и Канадой, турист сразился с бурым медведем. Хотя у мужчины был защитный спрей против медведей, ему не удалось вовремя пустить его в ход.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Official: Bear bites man, both roll off cliff in Haywood County
Турист забрел на безлюдную тропу и сразился с медведем
В России медведь загрыз домашнего пса на глазах у хозяев
Медведь отомстил стрелявшему в него охотнику
Другие материалы рубрики
Из жизни00:06 4 ноября

«Обратно мы не хотим»

История россиянки, которая перебралась жить в Турцию
17:01Сегодня

Мужчина случайно купил по дешевке тысячу кур и был обескуражен

15:18Сегодня

Мужчина поссорился с сестрой и швырнул в нее годовалого чихуахуа

14:07Сегодня

Посетивший стоматолога россиянин лишился зуба, впал в кому и умер

Из жизни00:02 2 ноября

Убей меня, если сможешь

Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
13:11Сегодня

Миллион муравьев-каннибалов сбежали из советского ядерного бункера

11:57Сегодня

Учитель спас запертого в клетке и брошенного в озеро щенка

16:50 4 ноября

Мужчина решил на спор съесть 50 яиц и умер

Из жизни00:0228 октября

«Причин для возвращения не видим»

История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
10:46Сегодня

Забывчивость помогла бабушке удвоить выигрыш в лотерею

09:23Сегодня

Мать троих детей сбросила 32 килограмма назло бывшему мужу-военному

07:04Сегодня

Лошадь вернулась в горящую конюшню и спасла семью от смерти

Россия
Пьяный московский таксист протаранил припаркованные автомобили
«Дяденьки, вас едут убивать!»
Блокпосты, взрывы и смерть. Каким запомнил Гудермес 2000-го ветеран второй чеченской войны
Соратник Кадырова ушел из Совфеда
«Их появление вызвало массовый психоз»
 
Появились подробности «умывания» российской пациентки половой тряпкой
Массовое сознание
О чем думают и чего хотят большинство жителей России? Тест
В Москве заметили «попытавшееся взлететь» такси
Все материалы
Мир
Чернокожих попросили подвинуться ради белых в американском ресторане
«Каждую ночь были изнасилования»
Эти люди бегут из Африки за лучшей жизнью. Вместо благополучной Европы их ждут страдания
Саудовского принца обвинили в сокрытии репрессий за успешными реформами
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Рабыня аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Германия поблагодарила Горбачева за чудо для Европы
Все материалы
Бывший СССР
На Украине открыли мемориальную доску гауптштурмфюреру СС
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
Украину включили в пятерку самых опасных стран для журналистов
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Украина потратит миллионы долларов на суды с Россией
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Порошенко саботировал вызов на допрос
Все материалы
Экономика
Кадыров призвал накачать Чечню деньгами
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
В России появились монеты с Дедом Морозом
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
Цены на алмазы рухнули
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Германия вложит миллиарды евро в будущее электрокаров
Все материалы
Силовые структуры
Место происшествияГлавного борца с экстремизмом Ингушетии застрелили в Москве
Вместе с полицейским погиб его брат. Киллер скрылся
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Бывший мэр сибирского города погиб в перестрелке с бандитами
Грабители напали на дом экс-главы Киселевска. Он убил одного из них и был застрелен
Все материалы
Наука и техника
Xiaomi показала Mi Note 10 с камерой на 108 мегапикселей
Космические монстры
Астрономы ловят загадочные сигналы из глубин Вселенной. Что посылает их на Землю?
Советский комплекс «Метис» снес башню турецкому Т-155 Firtina
Русские бьют!
Показательные казни, убийства детей и другие зверства: Call of Duty Modern Warfare
Найдена смертоносная для всей Вселенной аномалия
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
Рассекречены документы о ядерном оружии СССР
Все материалы
Спорт
Массовая драка российских футбольных фанатов попала на видео
Волевой шок
Жуткая травма игрока «Эвертона» и трудные победы лидеров — главные события тура АПЛ
Стюард умер на стадионе после матча чемпионата России по футболу
«Оправдываться я не хочу»
Загитова проиграла первый старт сезона. Ее обошла другая ученица Тутберидзе
Черный кот выбежал на поле во время матча и восхитил футбольных комментаторов
Стать чемпионом и умереть
Как миллиардер купил заштатный клуб, привел его на вершину АПЛ и погиб прямо на стадионе
Игрок НХЛ влетел головой в штангу в попытке спасти ворота и получил травму
Все материалы
Культура
Арнольд Шварценеггер устроил велосипедную прогулку с Гретой Тунберг
Догнать за 60 лет
Как противостояние Ford и Ferrari определило историю автоспорта ХХ века
Умер актер Петр Смидович
Группа «Цветы»«Кто-то же должен петь о счастье и любви»
Стас Намин, Гарик Сукачев и Дмитрий Ревякин о «Цветах», о музыке, о жизни и о себе
Киану Ривза заподозрили в первом романе за почти 20 лет
Главная новая музыка
Розоволосый авангардист, экосексуал Дорн и Ринго Старр против интернета
Исполнитель Sleeparchive выступит в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
Пользователи Windows незаметно стали жертвами атаки хакеров
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
Twitter забанил популярный новостной сайт после обвинений в киберпреступлениях
Прекрасное — далеко
Этот журнал рассказал миллионам жителей СССР о будущем. Но оно так и не наступило
Рассадник террористов и педофилов возродился с помощью российской компании
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Водонаева призвала остановить «мусорный сериал» Малахова про эскортниц
Все материалы
Ценности
«Единственная красавица в семье Кардашьян» похвасталась дрифтом на Ferrari
Золотой кайзер
Он развязал Первую мировую и подружился с нацистами: роскошная жизнь Вильгельма II
Голый модельер попозировал в обнимку с обнаженной моделью
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Разодетая в Gucci модель вышла на улицу в холод с босой дочерью
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Памела Андерсон показала вульгарное фото в шапке индейцев и была обругана
Все материалы
Путешествия
Принц Гарри пересел в эконом-класс из-за скандала с Меган Маркл
«Запах травы чувствуется всюду»
Хиппи, пираты и родственники Пабло Эскобара. Что ждет туристов в Колумбии?
Туристов выгнали с круизного корабля из-за слишком громкого секса
Деньги из воздуха
В Европе исчезнут дешевые авиабилеты. Все из-за нового налога
Туристка затерялась в открытом океане и выжила благодаря леденцам
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку и нарвался на проверку
Все материалы
Из жизни
Подстреленный медведь упал с дерева и покусал охотника
«Обратно мы не хотим»
История россиянки, которая перебралась жить в Турцию
Мужчина случайно купил по дешевке тысячу кур и был обескуражен
Убей меня, если сможешь
Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Мужчина поссорился с сестрой и швырнул в нее годовалого чихуахуа
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Посетивший стоматолога россиянин лишился зуба, впал в кому и умер
Все материалы
Chery Tiggo 7, Hyundai Creta или Suzuki Vitara?
Выбираем бюджетный кроссовер: Chery против Hyundai и Suzuki
Безжалостный тюнинг машин из девяностых
Они помнят шоу «Угадай мелодию» и 16-дюймовые колеса
Короли троллинга
Как автопроизводители подкалывают друг друга
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
У Toyota появился кроссовер за миллион рублей
Volkswagen подготовил три разновидности Teramont для бездорожья
Появились первые изображения купе-кроссовера Kia с космическим дизайном
Все материалы
Дом
В России пенсионные накопления предложили тратить на улучшение жилья
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
В Москве пройдет форум по недвижимости Urban Space
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Apple сделает жилье доступным
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
В России подорожало самое дешевое жилье
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы