Медведь разгулялся по территории отеля на российском курорте

В Сочи медведь разгулялся по территории отеля. Видеозапись, снятую очевидцем, опубликовал Telegram-канал «Hue».

На кадрах видно, как бурый медведь ходит по дорожкам для постояльцев, затем выбегает на газон, после чего спокойно идет к воротам отеля.

Ранее на Камчатке медведь напал на двух туристов, один из них отбился от животного велосипедом. Автор ролика посигналил и подъехал к животному, тем самым пугая его. Велосипедист бросал в медведя камни.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!