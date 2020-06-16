Россиянин отбился велосипедом от медведя и попал на видео

На Камчатке медведь напал на двух туристов, один из них отбился от животного велосипедом. Видео инцидента, снятое с автомобильного видеорегистратора, опубликовало информационное агентство «Кам 24».

Согласно информации краевого учреждения «Служба по охране животного мира», ролик был снят в районе 108-го километра трассы Петропавловск-Камчатский-Мильково. Информация об инциденте поступила в ведомство вечером в минувшую пятницу, 12 июня.

На кадрах видно, как молодой медведь кидается на россиянина, тот защищается велосипедом. Автор ролика начинает сигналить и подъезжает к животному, тем самым пугая его. Велосипедист начинает бросать в медведя камни. Сообща людям удается прогнать хищника спустя несколько минут.

Охотоведы выследили животное на следующий день. Так как зверь вел себя агрессивно, его пришлось застрелить. Самцу было около трех-четырех лет, он был крайне упитан, что, по словам специалистов, странно для этого времени года. Егеря считают, что местные жители прикормили медведя. «Хищник привык к людям, а привыкнув получать пищу, со временем стал агрессивно требовать еду. Вероятно, поэтому медведь и напал на велосипедистов», — пояснили в учреждении.

Сотрудники «Службы по охране животного мира» поблагодарили участников событий за своевременное информирование об инциденте, так как это позволило оперативно устранить опасное животное.

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