Медведь загнал отбивавшегося петардами россиянина на дерево и съел его продукты

Российского туриста, который пытался отбиться от медведя, спасли в районе Кругобайкальской железной дороги. Об этом сообщается на странице Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России во «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером во вторник, 7 апреля, в семи километрах южнее мыса Толстого. Остановившийся на ночлег житель Иркутска обнаружил медведя, который бродил около его палатки и ел продукты. Россиянин предпринял безуспешные попытки отогнать хищника при помощи охотничьих петард.

Прибывшие на место спасатели обнаружили туриста загнанным на дерево, ориентируясь по свету фонарика. «Пострадавший спустился с дерева, собрал палатку и вещи. Мы транспортировали его на базу», — рассказал представитель отряда Сергей Бирюков. По его словам, медведь сбежал, испугавшись рева техники.

Отмечается, что иркутянин отказался от дальнейшей помощи, вызвал такси и самостоятельно покинул базу.

В ноябре прошлого года сообщалось, что на горном перевале Чилкут, расположенном на границе между США и Канадой, турист сразился с бурым медведем и вызвал спасателей. Мужчина имел при себе защитный спрей против медведей, однако ему не удалось воспользоваться им оперативно. Хищник успел укусить жертву за правую ногу.

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