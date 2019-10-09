Агрессивные индейки полчаса не выпускали мужчину из гаража

На жителя США напала стая агрессивных индеек прямо во дворе его дома. Об этом сообщает The Times of Northwest Indiana.

В воскресенье, 6 октября, около восьми утра по местному времени житель населенного пункта Зелиенопль, округ Батлер американского штата Пенсильвания, выходил из своего гаража, когда его атаковала стая агрессивных индеек.

Животные размахивали крыльями и не выпускали мужчину на улицу. После того, как три птицы загнали его в угол и удерживали там на протяжении получаса, он был вынужден вызвать полицию.

Сотрудники правоохранительных органов связались с департаментом природных ресурсов округа Лейк, чтобы специалисты ведомства могли немедленно разогнать стаю диких индеек.

Ранее сообщалось о медведе из российского заповедника «Столбы», Красноярский край, который загнал испугавшихся туристов на скалу. На место инцидента оперативно прибыли спасательные службы и спугнули любопытное животное.

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