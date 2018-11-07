Полсотни злых тюленей загнали рыбака на скалу

В Шотландии стая агрессивных длинномордых тюленей загнала рыболова на отвесную скалу. Как сообщает Associated Press, к нему пришла на помощь береговая охрана.

Рыбак шел по пляжу и неожиданно наткнулся на лежбище тюленей. Млекопитающие внезапно начали вести себя возбужденно и агрессивно. Мужчине пришлось спасаться от них бегством, от испуга ему удалось забраться на выступ скалы. У рыбака не получилось залезть на вершину, он понял, что застрял, и позвонил спасателям.

Те прибыли на место спустя двадцать минут, но потребовалось еще два часа, чтобы вытащить его. Мужчина провел несколько часов, уцепившись за выступ. На нем была водонепроницаемая одежда, позволившая ему не замерзнуть, и налобный фонарь, благодаря которому его быстро обнаружили. Снятого со скалы рыбака посадили на лодку, на которой ему предстояло проплыть около 600 километров до больницы. Там мужчину лечили от обморожения и простуды.

Сотрудник береговой охраны Джонатан Мастард (Jonathan Mustard) заявил, что при прогулках по пляжам стоит иметь телефон с полностью заряженной батареей, чтобы вызвать помощь, и избегать тюленей. Хотя эти животные обычно миролюбивы, они яростно защищают свое потомство, если считают, что ему грозит опасность.

Длинномордые или серые тюлени достигают до трех метров в длину и весят до 300 килограммов. Они живут у восточного побережья Америки, на побережьях Исландии, Британских островов, Норвегии и Кольского полуострова. В Балтийском море обитает отдельный подвид — серый балтийский тюлень.

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