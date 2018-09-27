Тюлень врезал по лицу каякера осьминогом

barekiwi / Instagram

У побережья Новой Зеландии каякер Кайл Малиндер (Kyle Mulinder) получил по лицу осьминогом от тюленя. Видео происшествия поделился сам спортсмен в своем Instagram.

Малиндер рассказал, что отправился в сплав вместе с друзьями, и один из них решил впервые опробовать новую камеру GoPro. Каякеры обратили внимание на драку тюленя с осьминогом и только хотели подплыть поближе, как животные сами приблизились к ним. Терзающее моллюска млекопитающее выпрыгнуло из воды и случайно ударило спортсмена добычей по лицу.

«Да, мне врезал по лицу осьминогом тюлень. Это звучит безумно, знаю», — подписал видео мужчина. После этого моллюск прилепился ко дну лодки и держался за него, пока инструктор не сбил его веслом.

Ранее СМИ обратили внимание на видео со спасением тюленя от большой белой акулы. Млекопитающее прибилось к туристической лодке и маневрировало таким образом, чтобы оставаться позади рыбы. Она так и не смогла поймать тюленя и уплыла прочь.

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