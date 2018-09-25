Спасение тюленя от большой белой акулы сняли на видео

Видео: UPI

Туристы в ЮАР сняли на видео встречу тюленя с большой белой акулой. Об этом сообщает UPI.

Ролик был снят одним из очевидцев во время морской прогулки недалеко от города Дурбан. Тюлень плескался возле судна с туристами, когда рядом показалась большая белая акула.

Животное подплыло поближе к лодке, маневрируя таким образом, чтобы оставаться позади хищной рыбы. В результате акула так и не смогла напасть на тюленя и уплыла.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Особи длиной 6 метров встречаются редко. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В июле сообщалось, что член команды туристического судна снял на видео большую белую акулу, которую привлекла туша мертвого серого кита. Встреча с хищной рыбой произошла в полутора километрах от берегов американского штата Калифорния в районе города Сан-Клементе.

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