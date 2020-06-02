Уральский медведь «станцевал» у дерева и попал в видеоловушку

Уральский медведь «станцевал» у дерева и попал в объектив видеоловушки. Запись опубликована на YouTube-канале Висимского заповедника.

На кадрах видно, как медведь чешет спину о дерево, движения животного напоминают танец. После этого он приближается к камере, но затем уходит в лес.

Сотрудники заповедника объяснили, что необычная раскраска на груди медведя в виде белой «манишки» — остатки зимнего меха или подшерсток. С помощью деревьев медведь вычесывает его.

Директор заповедника Михаил Федоров рассказал изданию URA.RU, что медведи часто попадают на закрепленные в заповеднике камеры. Особенно часто, по его словам, видеоловушки фиксируют подобные движения медведей. Он добавил, что камеры помогают в подсчете численности того или иного вида.

Кроме того, ловушки используются и в целях охраны заповедника. «В них периодически попадаются не только животные, но и люди, которые по ошибке или специально заходят на территорию заповедника», — рассказал директор.

Ранее в итальянской коммуне Спорминоре, провинция Тренто, родители сняли на камеру, как их 12-летний сын ушел от дикого медведя.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!