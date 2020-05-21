Медвежата и медведица выбежали из леса на дорогу под Петербургом

Медведица и медвежата выбежали из леса на дорогу в Кингисеппском районе Ленинградской области. Проезжавшие мимо автомобилисты сняли их на видео, запись опубликована в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как медведица и три детеныша выходят на проезжую часть. Медвежата играют друг с другом, а медведица пытается их защитить от автомобиля, совершив несколько прыжков в его сторону. «Вот это да! На меня бросаются», — произнес мужчина за кадром, сидящий в машине. После этого животные удалились в лес.

Ранее в Приморье семья бурых медведей — медведица и два медвежонка — играли с найденной камерой и случайно сняли на нее других животных. Медвежата попали в кадр фотоловушки, когда чесались спинами о ствол дерева.

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