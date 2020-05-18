Медведь вышел на улицу российского города и прокусил мужчине бедро

В российском городе Ярославле медведь вышел на оживленную улицу и напал на мужчину. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Нападение медведя на человека произошло в ночь на 18 мая на улице Панина в Дзержинском районе. Дикое животное выбежало из леса и атаковало местного жителя Евгения Золотова, прокусив ему бедро. На помощь пострадавшему пришел находящийся поблизости таксист.

Шел по улице, из-за дерева на тротуар вышел медведь, я, соответственно, остановился. Бежать некуда, он прыгнул на меня и укусил. Я еле удержался на ногах, а сзади таксист на парковке начал сигналить, фарами моргать. Он крикнул, чтобы я бежал к нему, садился в машину. Затем он отвез меня в травмпункт. Евгений Золотов

Появление медведя на улицах Ярославля сняли на видео. На кадрах заметно, как животное бежит вдоль трамвайных путей по улице Труфанова, которая находится на пересечении с улицей Панина.

После нападения хищник скрылся в ближайшем лесу. Текущее состояние Золотова, пострадавшего от встречи с медведем, не уточняется.

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