Медведь вышел на улицу российского города и прокусил мужчине бедро

В российском городе Ярославле медведь вышел на оживленную улицу и напал на мужчину. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Нападение медведя на человека произошло в ночь на 18 мая на улице Панина в Дзержинском районе. Дикое животное выбежало из леса и атаковало местного жителя Евгения Золотова, прокусив ему бедро. На помощь пострадавшему пришел находящийся поблизости таксист.
Появление медведя на улицах Ярославля сняли на видео. На кадрах заметно, как животное бежит вдоль трамвайных путей по улице Труфанова, которая находится на пересечении с улицей Панина.
После нападения хищник скрылся в ближайшем лесу. Текущее состояние Золотова, пострадавшего от встречи с медведем, не уточняется.
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