Адвокат сообщил о еще одной предсмертной записке Тесака

Адвокат националиста Максима Марцинкевича (Тесака) Алексей Михальчик сообщил о еще одной найденной предсмертной записке. Его слова передает РИА Новости.

По словам Михальчика, отец Марцинкевича получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти его сына. В документе заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел города Челябинска объясняет обстоятельства дела, где есть упоминание и о записке. Отмечается, что она была найдена во рту заключенного при исследовании его трупа во время экспертизы. Записка была написана самим Тесаком и завернута в полимерный материал.

«Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил», — говорится в документе.

Ранее управление Следственного комитета России (СКР) о Челябинской области пришло к окончательному выводу о том, что Максим Марцинкевич покончил с собой, и отказалось считать смерть криминальной.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня». Родители Тесака потребовали возбудить дело об убийстве их сына — они уверены, что он не мог покончить с собой.