В посмертной экспертизе тела погибшего в СИЗО Тесака нашли ряд нарушений

Независимый специалист, к которому обратились родственники погибшего националиста Максима Марцинкевича (Тесак), обнаружил ряд нарушений в посмертной экспертизе, проведенной его коллегами в Челябинске. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает издание Baza.

После вскрытия с тела заключенного пропали фрагменты, важные для выяснения обстоятельств произошедшего. В частности, с шеи Тесака взяли всю кожу с ранами и странгуляционной бороздой (следом от удушения), хотя по правилам специалист должен был изъять только фрагменты кожи.

Кроме того, эксперту показалось странным, что на руках и правой голени Марцинкевича появились секционные швы. Согласно приказу Минздрава, такие исследования проводят при подозрении на транспортную травму, при падении с высоты и при повреждении тупыми предметами.

Также на больших пальцах обеих стоп Тесака отсутствовали ногти, хотя в заключении челябинской экспертизы говорилось, что их для исследования не брали.

Ранее сообщалось, что эксперт изучила фотографии трупа, сделанные родными Марцинкевича, и пришла к выводу, что раны на его теле нанес кто-то другой.

Тело Тесака было найдено 16 сентября в одиночной камере СИЗО, где он временно находился перед дальнейшей пересылкой в Москву. В помещении нашли несколько предсмертных записок. В одной из них автор сообщал, что не хочет доставлять неприятностей администрации изолятора и просит передать своей жене книгу про коммунизм и личный дневник.

Родители не поверили в суицид сына и потребовали возбудить дело об убийстве. В Следственном комитете заявили, что уверены в самоубийстве.