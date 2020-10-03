Толпы людей на похоронах Тесака попали на видео

На похоронах погибшего в челябинском СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака), проходящих 3 октября в Москве, собрались толпы людей. Видео, на которое попали очереди, публикует Telegram-канал Readovka.

Церемония проходит на Кунцевском кладбище. Как сообщает «Московский комсомолец», очередь на автобусы замечены еще у метро «Кунцевская», также много людей стоит в очереди, чтобы купить цветы. На кладбище ввели дополнительные меры безопасности: посетители проходят через металлодетекторы, сумки и рюкзаки проверяет полиция.

Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву, в середине сентября. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Тесак не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской жене, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Причиной смерти Тесака признали асфиксию — удушение.

За сутки до похорон стало известно, что череп Тесака вскрыли в морге. Сотрудник ритуальной службы заметил шов на голове и сообщил об этом родным. Когда тело Марцинкевича забирали из СИЗО, повреждений на нем не было.