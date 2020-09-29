Адвокат Тесака обратился к Бастрыкину

Алексей Михальчик, адвокат националиста Максима Марцинкевича (Тесака), написал в Следственный комитет России заявление с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве его подзащитного. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает ТАСС.

По словам юриста, обращение он направил 17 сентября на имя главы ведомства Александра Бастрыкина.

Ранее, 25 сентября, другой адвокат Тесака, Иван Сидоров, рассказал журналистам, что на теле националиста были обнаружены следы пыток. «Есть повреждения на руках и ногах. Пока непонятно, какого характеры следы. Сообщили, что мошонка синяя», — заявлял юрист.

В челябинском СИЗО, где Тесак был найден мертвым, в тот же день отвергли обвинения в пытках, сказав, что к заключенному не применялись физическая сила и спецсредства. Там подчеркнули, что жалобы на телесные повреждения в местную медицинскую часть от него не поступали, в медкарте Тесака никаких травм также не зафиксировано.

16 сентября Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Тесак не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской жене, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня». Защита заключенного отмечала, что почерк действительно принадлежит Тесаку, но сделаны записки заранее и под диктовку.

В 2018 году суд приговорил Марцинкевича к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.