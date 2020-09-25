Адвокат сообщил о следах пыток на теле Тесака

Адвокат Максима Марцинкевича (Тесака) Иван Сидоров рассказал телеканалу «360», что на теле националиста были обнаружены многочисленные травмы.

Так, стало известно, что на теле Марцинкевича обнаружили следы пыток. «Есть повреждения на руках и ногах. Пока непонятно, какого характеры следы. Сообщили, что мошонка синяя», — сообщил адвокат.

Сидоров заявил, что на теле также есть следы удушья. По словам юриста, сегодня или завтра состоится транспортировка тела в Москву. «Если мы узнаем, как была сломана эта кость, то сможем сделать вывод», — заметил адвокат.

Также юрист заявил, что отец Тесака увидел на теле еще и следы уколов. Однако защита Марцинкевича еще не видела никаких официальных документов.

Что касается записок и расписок, сделанных Тесаком перед смертью, — об одной следователь смог сказать, только что она начинается со слов «не выдержав» и заканчивается словом «себя сам». Датирована записка 15 октября 2020 года.

Также выяснилось, что в деле скончавшегося были обнаружены специальные пометки, что он склонен к распространению экстремисткой идеологии. Эти отметки свидетельствуют о контроле за ним, пояснил юрист.

Ранее Сидоров заявил, что раны на руках и шее националиста не могли стать причиной его смерти, он умер от удушения.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской жене, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».