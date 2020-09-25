ФСИН отвергла обвинения в пытках Тесака

В красноярском СИЗО отвергли обвинения в пытках националиста Максима Марцинкевича (Тесака) и заявили, что к нему не применялись физическая сила и спрецсредства. Об этом сообщили РИА Новости в краевом управлении ФСИН.

Как отметили во ФСИН, сам националист во время содержания в СИЗО-1 с заявлениями об обеспечении личной безопасности не обращался. Жалобы на телесные повреждения в местную медицинскую часть не поступали, в медкарте Тесака никаких травм не зафиксировано.

Ранее адвокат Марцинкевича Иван Сидоров рассказал, что на теле националиста были обнаружены многочисленные травмы. Кроме того, на теле погибшего были обнаружены следы пыток. Сидоров заявил, что на теле также есть следы удушья, а отец Тесака увидел на теле еще и следы уколов.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской жене, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».

В 2018 году суд приговорил Марцинкевича десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.