В московском морге неизвестные вскрыли череп Тесака

В московском морге неизвестные вскрыли череп погибшего в челябинском СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака). Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Сотрудник ритуальной службы заметил шов на голове и сообщил об этом родным. Когда тело Тесака забирали из челябинского СИЗО, никаких повреждений родители не видели.

Марцинкевича собираются похоронить на Хованском кладбище 3 октября. По словам представителей администрации московского морга, машину с гробом будут сопровождать силовики.

29 сентября адвокат националиста Алексей Михальчик написал в Следственный комитет России заявление с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве его подзащитного. На теле погибшего были обнаружены следы пыток. В челябинском СИЗО отвергли обвинения в применении к заключенному физической силы и спецсредств.

16 сентября Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Тесак не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской жене, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня». Защита заключенного отмечала, что почерк действительно принадлежит Тесаку, но сделаны записки заранее и под диктовку.

В 2018 году суд приговорил Марцинкевича к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.

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