Следователи окончательно определились с причиной смерти Тесака в СИЗО

В Челябинской области огласили итоги проверки обстоятельств смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в СИЗО. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Следователи вновь пришли к выводу, что заключенный покончил с собой, и отказались считать смерть криминальной. Это уже второй отказ в возбуждении уголовного дела, на котором настаивают адвокаты и родственники погибшего.

16 октября стало известно о первом отказе. Прокуратура отменила постановление, дав следователям еще 30 дней для рассмотрения этого вопроса, однако решение осталось прежним.

Как уточняет Baza, близким Тесака выдали его личные вещи, однако среди них не было книг, а также его записок и дневника.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».

Родители Тесака потребовали возбудить дело об убийстве их сына — они уверены, что он не мог покончить с собой.