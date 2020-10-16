Следователи отказались считать криминальной смерть Тесака в СИЗО

Следственный комитет России (СКР) отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в челябинском СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика.

По его словам, 16 октября был последний день, отпущенный законом на рассмотрение заявления о возбуждении уголовного дела. Кроме того, отказ юристу подтвердил и источник в челябинском следствии. Михальчик уверен, что это «тактический ход», поскольку следователь ждет результата медицинской экспертизы, который появится в течение следующего месяца. Он также полагает, что решение СКР отменит прокуратура, после чего у следователей будет еще 30 дней для рассмотрения этого вопроса.

В Следственном комитете уже на следующий день после обнаружения тела Тесака заявили, что не считают его смерть криминальной. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко отметила, что об этом можно говорить «с уверенностью» — у Тесака был «очень серьезный» мотив для суицида, так как недавно была установлена его причастность к двойному убийству 2007 года.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге книгу про коммунизм и личный дневник.

В тот же день родители Тесака потребовали возбудить дело об убийстве их сына. Соответствующее обращение представитель интересов семьи, адвокат Алексей Михальчик, направил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В заявлении отмечалось, что Марцинкевич рассказывал своему адвокату о пытках, которым его подвергали в СИЗО.