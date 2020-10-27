Соратника покончившего с собой Тесака нашли мертвым в лесу

В лесу под Красногорском в Московской области найден мертвым Артем Костылев — соратник покончившего с собой в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, тело под деревом обнаружил грибник и вызвал полицию. Рядом с погибшим был рюкзак. Правоохранители установили его личность — 36-летний Артем Костылев. При нем был обнаружен его телефон. Из содержащейся в нем переписки следует, что он совершил самоубийство. О пропаже Костылева заявили родственники в конце сентября, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет России проводит проверку по факту обнаружения тела. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Погибший ранее активно общался с Марцинкевичем и снялся в нескольких срежиссированных им постановочных роликах.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге книгу про коммунизм и личный дневник.