Подозреваемых в убийстве семьи в Нижегородской области задержали

Сотрудники ДПС во Владимирской области задержали подозреваемых в убийстве семьи в Нижегородской области. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что полиция подтвердила задержание подозреваемых под Владимиром. Прокуратура Нижегородской области будет контролировать расследование уголовного дела по факту убийства, которое ранее возбудило следствие.

До этого сообщалось, что полиция ищет подозреваемых в убийстве, которые перемещаются на автомобиле KIA и вооружены холодным оружием.

Семью из четырех человек нашли убитыми в поселке Кудьма Нижегородской области 28 февраля. Жертвами стали пожилые мужчина и женщина, а также мать с маленьким ребенком. СК возбудил уголовное дело.