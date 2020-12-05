Соседи убитой под Москвой семьи раскрыли детали трагедии

Жители подмосковного Волоколамска, где была обнаружена убитой семья из трех человек, раскрыли детали трагедии в беседе с РЕН ТВ.

По словам очевидцев, «бандиты гнались за своими жертвами по поселку и стреляли». У погибших был давний конфликт с соседями по даче, которые развели на своем участке лошадей. Они жаловались на зловоние с участка, который не был приспособлен для разведения скота. Семья также обращались в прокуратуру.

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Местные жители сообщили, что семья ранее получала угрозы, а за несколько дней до трагедии их сосед увез лошадей. В день убийства у семьи неожиданно загорелся дом, они отправились в поселок, чтобы составить акт о пожаре, из-за чего и разгорелся конфликт.

Ранее полицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в убийстве семьи из трех человек, в том числе девочки-подростка, в Волоколамске. Им оказался сосед погибших Андрей Логутенков.

Вечером 4 декабря в дачном поселке в подмосковном Волоколамске обнаружили убитой семью из трех человек. Тела супругов и их дочери 16 лет находились рядом со сгоревшим домом, там же был припаркован их сгоревший автомобиль. На телах всех членов семьи обнаружили пулевые ранения. Известно, что семья уехала на дачу, после чего связь с ней прервалась.