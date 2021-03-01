Раскрыты подробности убийства российской семьи рабочим

Раскрыты подробности убийства семьи рабочим Шомастоном Темировым в поселке Кудьма под Нижним Новгородом. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, 28 февраля из корыстных побуждений рабочий расправился с пожилой парой, их невесткой и пятилетним внуком. Сын убитых пенсионеров в момент трагедии был в другом регионе, а 14-летняя внучка — на занятиях. Девочка не смогла дозвониться домой и набрала отцу, который попросил соседа проведать семью. Обнаружив тела, мужчина позвонил в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Как уточняет Telegram-канал Life Shot, Темиров часто ссорился с семьей из-за оплаты своих услуг. Вместе с ним по подозрению в убийстве были задержаны еще трое человек. Все они работали на участке убитой семьи.

О трагедии стало известно 28 февраля. Злоумышленник пришел в хозяйский коттедж, задушил пожилых мужчину и женщину, зарезал их невестку, убил ее пятилетнего ребенка. После этого он собрал по дому ценности и скрылся.