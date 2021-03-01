В причастности к убийству российской семьи заподозрили четырех человек

По подозрению в причастности к убийству семьи в поселке Кудьма Нижегородской области задержаны четыре человека. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, пока подтверждается причастность троих подозреваемых. Собеседник агентства уточнил, что все задержанные работали на участке убитой семьи, сейчас задержанных допрашивают следователи.

Ранее сообщалось, что, по предварительной версии следователей, предполагаемый убийца — 30-летний Шомастон Темиров — расправился со своими жертвами ради ограбления. Злоумышленник задушил пожилых мужчину и женщину, изнасиловал и зарезал мать, и убил пятилетнего ребенка. После этого он собрал по дому ценности и скрылся.

Позднее подозреваемых задержали сотрудники ГИБДД в соседней Владимирской области.