Следствие назвало мотив убийства семьи в Нижегородской области

Следствие назвало вероятный мотив убийства семьи поселке Кудьма Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной версии следователей, предполагаемый убийца — 30-летний Шомастон Темиров — расправился со своими жертвами ради ограбления. Злоумышленник работал на участке, пришёл в хозяйский коттедж. Он задушил пожилых мужчину и женщину, изнасиловал и зарезал мать, и убил пятилетнего ребенка. После этого он собрал по дому ценности и скрылся.

Пока неясно, действовал ли он в одиночку Однако вместе с ним во Владимирской области сотрудники ДПС задержали еще двое мужчин, также работавших на убитых. СК возбудил уголовное дело.