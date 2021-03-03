Подозреваемый в жестоком убийстве российской семьи подросток задержан

В Екатеринбурге полицейские задержали подростка, подозреваемого в жестоком убийстве собственной семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

16-летнего сына убитой россиянки доставят на допрос в региональное управление Следственного комитета России.

2 марта в поселке Октябрьский Пермского края с травмами криминального характера обнаружили тела семьи из трех человек. Сообщалось, что убиты 42-летняя россиянка, ее 13-летняя дочь и 16-летний сын. По подозрению в жестокой расправе над родственниками в розыск объявили 41-летнего главу семьи. Однако позже было установлено, что третий убитый — не сын россиянки, а ее 41-летний муж. После этого в розыск объявили 16-летнего подростка.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» и «д» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью») УК РФ.