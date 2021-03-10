ФСБ показала видео признаний школьника в подготовке расстрела одноклассников

Задержанный Федеральной службой безопасности (ФСБ) России за подготовку атаки с ружьем на российскую школу подросток признался в намерении совершить теракт. Оперативное видео спецслужбы в среду, 10 марта, публикует РИА Новости.

По словам 16-летнего подростка, он планировал совершить убийство своих одноклассников в апреле текущего года. Задержанный добавил, что он планировал застрелить из своего ружья всех, кто ему помешает. О предотвращении теракта, который подросток готовил в одной из школ Пензы, ранее сообщила ФСБ.

У задержанного изъяли ружье, порох и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ). В свою очередь, в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) сообщили, что задержанный планировал теракт из «неприязни и враждебности» по отношению к своим одноклассникам и педагогам.