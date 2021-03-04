ФСБ задержала готовившего теракт в Калининградской области россиянина

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который готовил теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС.

Подозреваемый намеревался совершить диверсию из-за ненависти к действующей в стране власти. У него в доме спецслужбы нашли оскорбительные материалы в адрес государственных органов. При задержании мужчина назвал себя смертником.

В ходе обысков спецназ изъял самодельное взрывное устройство, а также компоненты для синтезирования взрывчатки.

Возбуждено уголовное дело, планируется арест подозреваемого.

По данным спецслужб, помимо подготовки теракта он вербовал местных жителей на противоправную деятельность.

Ранее 4 марта сообщалось о предотвращении теракта на объекте энергетики в Калининградской области.