ФСБ показала видео задержания готовящих теракт на Северном Кавказе исламистов

ФСБ показала видео задержания исламских радикалов, готовящих теракты на Северном Кавказе. Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые штурмуют квартиру в многоэтажном доме через окно. Подозреваемых кладут на пол и надевают наручники. В лесу силовики изымают оружие и самодельные взрывные устройства из тайника.

Ранее 17 февраля ФСБ сообщила о задержании группы исламистов, которые готовили теракты на Северном Кавказе. У них изъяты пояс смертника и бомбы.

Спецоперация была проведена в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области и Карачаево-Черкесской Республике. Пресечена деятельность 19 участников запрещенной в России террористической организации «Ат-Такфир валь-Хиджра».

У подозреваемых в ходе обысков обнаружили пояс смертника, самодельные взрывные устройства, пулемет и автомат. Оружие и боеприпасы были спрятаны в тайнике, укрытом в лесу.

Десять человек арестованы, уточнили в ФСБ.