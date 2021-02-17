ФСБ задержала готовящих теракты на Северном Кавказе с поясом смертника и бомбами

Сотрудники ФСБ задержали группу исламистов, которые готовили теракты на Северном Кавказе. У них изъяты пояс смертника и бомбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Спецоперация была проведена в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области и Карачаево-Черкесской Республике. Пресечена деятельность 19 участников запрещенной в России террористической организации «Ат-Такфир валь-Хиджра».

У подозреваемых в ходе обысков обнаружили пояс смертника, самодельные взрывные устройства, пулемет и автомат. Оружие и боеприпасы были спрятаны в тайнике, укрытом в лесу.

10 человек арестованы, уточнили в ФСБ.