ФСБ показала готовившего теракт смертника

ФСБ показала видео задержания россиянина, готовившего теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны бойцы спецназа, взламывающие кувалдой металлическую дверь в частный дом подозреваемого. Мужчину задержали в постели. Показаны компоненты для синтезирования взрывчатки, а также сама бомба, изготовленная подозреваемым для диверсии. Он признается в подготовке теракта и называет себя смертником.

Ранее 4 марта сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области. На совершение преступления мужчину подтолкнула ненависть к действующей в стране власти. У него изъято самодельное взрывное устройство.

В доме у подозреваемого спецслужбы нашли оскорбительные материалы в адрес государственных органов. Возбуждено уголовное дело, планируется его арест. По данным спецслужб, помимо подготовки теракта, он вербовал местных жителей на противоправную деятельность.