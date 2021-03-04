ФСБ рассказала о готовившем теракт в Калининградской области смертнике

Россиянин, задержанный ФСБ за подготовку теракта на объекте энергетики в Калининградской области, работает фотографом. Подробности о смертнике сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По словам собеседника агентства, задержанному 42 года, он женат и воспитывает сына. Установлено, что мужчина хотел устроить взрыв на подстанции «Северная» в Гурьевском районе области. Дома у него нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для взрывчатки.

Устроить теракт он хотел из-за «ненависти к действующей власти». Среди изъятых у фотографа вещей также были некие материалы «оскорбительного содержания» в отношении российской власти.

В спецслужбе отметили, что задержать мужчину удалось благодаря информации от бдительных граждан.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.