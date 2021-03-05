Раскрыт мотив зарубившего топором свою семью российского подростка

16-летний подросток из Пермского края топором зарубил всю свою семью из-за постоянных оскорблений в его адрес со стороны родителей. Мотив убийства раскрыл его адвокат Сергей Ладин телеканалу «360».

По словам юриста, от сына взрослые постоянно требовали успехов в учебе, ругали за прогулы и он сорвался. Адвокат рассказал про упреки со стороны матери и отца за то, что сын пропускает уроки. «В день убийства они снова начали его заставлять учиться, ходить в школу. Ему это не понравилось. Сорвался. Видимо, произошел нервный срыв», — сообщил Ладин. Он отметил, что его подзащитный искренне раскаивается в содеянном.

Эксперты должны будут проверить психическое состояние подростка, чтобы оценить его вменяемость.

4 марта было опубликовано видео, на которой молодой человек признается в убийстве отца, сестры и матери.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 1 марта в частном жилом доме в поселке Октябрьском Пермского края. После расправы над родными подросток скрылся. Его задержали 3 марта. Изначально по подозрению в убийстве с особой жестокостью полицейские объявили в розыск главу семейства — тела убитых были настолько обезображены, что погибшего мужчину приняли за школьника.